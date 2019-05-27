Mutfak Mirası Alanya İsveç'te

Alanya Belediyesi, mutfak mirası ağında çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla, Culinary Heritage Europe sistemin merkezi İsveç'in Ystad kentinde ‘Gözden Geçirme Toplantısı'na katıldı.

2 gün süren toplantıların ilk gününde, Avrupa Genel Koordinatörleri Niclas Fjellström ve Madelene Johansson, Mayıs 2018-Mayıs 2019 aralığında, Avrupa çapındaki çalışmaları ve 2020 yılına ait çalışma planları ile ilgili üye bölgelerin koordinatörlerine bilgi verdi. İkinci gün ise bölge koordinatörleri, kendi şehirlerinde yaptıkları çalışmalar ve gelecek dönem planları ile ilgili bilgiler verdi. Uluslararası çalışmalarla ilgili oluşturulan takvimler karara bağlanarak bir yıllık planlar netleştirildi. İşbirliği ağını geliştirmek, yerel üreticileri ve şehre özgü mutfağı tanıtmak üzere her yıl ekim ayında işbirliği ağında yer alan şehirlerden birisinde “Gastro Eğitim ve Kültür Turu” düzenlenmesine karar verildi.

"Alanya ve Gaziantep ortak çalışacak"

Alanya adına Mutfak Mirası Koordinatörleri Sevda Erdoğmuş ve Zeynep Kiriş'in katıldığı toplantılar neticesinde, ilk turun Türkiye'de düzenlenmesine yönelik gelen teklif katılımcı koordinatörlerin oyları ile kabul edildi. 14-16 Ekim Alanya ve akabinde 16-18 Ekim Gaziantep'te düzenlenecek eğitim turlarında Türkiye'nin her bir bölgesinin kendine has lezzetleri ve gıda üretim teknikleri olduğu ziyaretçilere aktarılacak.

"İlk tur Alanya'da"

14-16 Ekim tarihleri arasında Alanya'da düzenlenmesi planlanan tur için çalışmalara başlanması hususlarını değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “En büyük mutfaklardan birisi olan Türk mutfağının yurt dışına yansıyan yüzünün ötesinde müthiş bir zenginliği olduğunu bizler biliyoruz ancak tanıtmak hususunda eksiklerimiz söz konusu. Alanya ve Gaziantep olarak yapacağımız ortak çalışma neticesinde, zengin kültürümüzün şehirden şehre farklılaştığını ziyaretçilerimize iletme fırsatımız olacağı için memnunuz. Alanya ve Gaziantep arasındaki işbirliğinin güzel neticeleneceğini ve eşsiz bir Gastro Eğitim Turu düzenleyeceğimizi kalpten umuyoruz” dedi.

"Mutfak mirasına davet"

Projeye destek veren işletmelere de teşekkür eden Başkan Yücel, “Mutfak Mirası Alanya işbirliğine gerek üye olarak gerekse sahadaki çalışmaları destekleyerek kısa zamanda benimseyen tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel ürün yapan, tarımla ilgilenen yöresel yemek yapan yerel ürün kullanan tüm işletmeleri Mutfak Mirası ağına katılmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.