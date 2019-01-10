İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutfak mirası lezzet elçileri yarışmaya hazırlanıyor

Alanya Belediyesi, 26.

Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda Alanya'yı temsil edecek.


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kurulan Alanya Yemek Elçileri topluluğu; Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği'nin (AGEB) düzenlediği etkinlik programında “869 Yerliyse, Yeriz” organizasyonun içerisinde Alanya'yı temsil etmeye hazırlanıyor. AGEP Başkanı Mustafa Erol'dan gelen resmi davet üzerine hazırlıklara başlayan topluluk yapılacak yemekler ve gerekli hazırlıklar ile ilgili toplantı yaptı. Mutfak Mirası Alanya Lezzet Elçileri 17 Ocak 2019 Perşembe günü 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda katılarak, diğer bölgelerden gelecek kadınlarla ile yarışmaya katılarak keyifli ve renkli bir çalışma yapacaklar.


Gelenekten Geleceğe Anadolu Yemekleri Yarışması'nda Gülüklü çorbadan laba dolmasına taratorlu patlıcandan öksüz helvasına kadar pek çok yöresel yemek yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.