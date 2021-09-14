Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz tarlasına düzenlenen operasyonda 43 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hocalar Mahallesinde İ.Ç. isimli şahsın muz bahçesine yasadışı Hint keneviri ektiğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bahse konu evde ve bahçesinde yapılan aramada ekili vaziyette 43 kök kenevir, evde yaklaşık 20 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli İ.Ç. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.