Muz bahçesine esrar operasyonu

Antalya'da muz bahçesine operasyon yapan jandarma ekipleri 640 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyobası Mahallesinde Orman Kampı mevkiinde ikamet eden şüpheli T.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın baktığı muz bahçesinde esrar olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerinin bahçede arama yaptı. Arama sonucunda 640 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli T.Y. gözaltına alındı.