Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde hasatların sona ermesiyle muz seralarında yeni sezona hazırlık için bakım çalışması başladı. 50 bin dekar alanda örtü altı tarımın yapıldığı ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda muz üretimi yapılıyor, yıllık 10 bin ton ürün elde ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Aksu'da ilk muz serasını yapan üretici Hacı Berk, cemrelerin düşmesiyle muz seralarında bakımın başladığını söyledi. Muz seralarında bakım için bir ay işlem yapılacağını kaydeden üretici Hacı Berk, “Cemrelerin düşmesiyle birlikte toprak harekete geçiyor. Bununla beraber bitki de harekete geçiyor. Bitki saçaklarını harekete geçirmeden toprağın işlenmesi gerekiyor. Biz de toprağın işlenmesine başladık. Bir ay boyunca işleme yapılacak. Bu süreden sonra işlememek gerekiyor. Çünkü bitkinin saçakları günlük 10-15 santim yol aldığı için bitkiye zarar verebilir. Üzerindeki sert tabakanın kırılması gerekiyor. Eğer kırmazsak bitkinin kökleri hareket edemeyecektir” dedi.

Bir sonraki hasat Eylül'de

Bir dahaki hasadın Eylül ayında yapılacağını belirten Hacı Berk, “Seralarımızı yeni sezona hazırlıyoruz. Bir sonraki ilk muz hasadımız Eylül ayında yapılacak” ifadesine yer verdi. Sezonun muz fiyatlarını da değerlendiren üretici Hacı Berk, şunları söyledi: “Bu sene muz fiyatları üreticiyi 5-6 TL olarak yerinde saydı ama girdiler çok yüksek olduğu için muzun tadı kalmadı. Gübreler düşerse bu rakamlar üreticiye kazandırır.”