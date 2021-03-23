Muz serasının atıkları gübre olup yeniden seraya dönüyor

Gündoğdu Mahallesinde 36 bin metrekare serada iki yıldır muz üretimi yaptıklarını belirten MASİAD genel sekreteri muz üreticisi Mustafa Yaman seradan çıkan yaprak, gövde ve muz dalları gibi atıkların ya çöpe gittiğini ya da sera içinde kaldığını belirterek atıkların, kaldıkları yere başta toprağın nefes almasını engellemek olmak üzere büyük ölçüde zarar verdiğini söyledi. MASİAD olarak destekçisi oldukları Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım bölümündeki hocalar ile görüşerek uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Yaman, "Seramızda atık olarak nitelediğimiz yaprak ve muz ağacının gövdelerini makine ile öğüterek malçlama yapıyoruz . İlerleyen zamanda da fermente olarak kompost hale gelecek ve organik gübre olacak. Bu havuzda sadece seramızdan çıkardığımız atıklar var bir nevi geri dönüşüm aynı zamanda iyi bir potasyum gübre. Buradan elde ettiğimiz organik gübre ile seramızda kullanacağımız potasyum gübresinin yüzde ellisini amorti edeceğiz ” dedi.

Ülke olarak yılda sekiz milyar dolar gübre ithalatına ödediğimizi belirten Mustafa Yaman “Bu ciddi bir rakam. Biz niye kendi gübremizi üretmeyelim. Yaptığımız bu işlem ile seralarımız hem daha temiz hem de hastalıklara karşı korunaklı en önemlisi de kendi gübremizi kendimiz üretebiliyoruz” diye konuştu.