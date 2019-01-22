Muzaffer Sarısözen Kepez'de anıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen, Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece ile anıldı.

Kepez Belediyesi ve Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneğinin işbirliğiyle Türk folklorcusu, Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen için bir anma gecesi düzenlendi.

Kepez'in Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. Muzaffer Sarısözen Anma Gecesi'nde, Sivas'ın medeniyet tarihinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, Kadim Selçuklu İmparatorluğu'nun en büyük şehirlerinden olan Sivas'ın Milli Mücadele yıllarında çok önemli kararların alındığı başkentlerden olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, “Yıllardır kendi içinde çok büyük bir kültür birikmiştir. Ahi Emir Ahmed'in, Aşık Ruhsati'nin, Aşık Veysel'in, Yavuz Bülent Bakiler'in sevdasını yeşerttiği toprağın adıdır Sivas. Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketidir” dedi.

Sivas'ta dünyaya gelmiş Sarısözen hocayı anarak kültür tarihlerimizin değerlerinden birinin gün yüzüne çıkartıldığını anlatan Tütüncü, folkloru ve türküleri derleyerek büyük iş yaptığını söyledi.

1950'de Madrid'de 68 bin kişi önünde ülkemizi aslan gibi temsil edip birincilik getirmesine de değinen Tütüncü, “Yeni kuşaklar bunları bilmezler, ama bilinmesi lazım. Bizim kültürümüze böylesi derinlik kazandırmış, Anadolu sathını tek tek gezip yurttan sesler korosunu, kurarak küllenen tarihimizi gün yüzüne çıkartmıştır. Kendi ananemizi hatırlatan projeleri birlikte yaptık. El ele vererek böylesi kültürel hizmetler yapacağız.” diye konuştu.