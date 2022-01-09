İhlas Haber Ajansı

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Müze Müdürlüğü'ne ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakandılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 3 şahıs, Müze Müdürlüğü’ne ait 280 kilogram elektrik kablosunu çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 şahıs, Müze Müdürlüğü'ne ait 280 kilogram elektrik kablosunu çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde Rhadiopolis Antik Kenti mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, A.K., C.M. ve V.M. isimli şahısları Antalya Müze Müdürlüğü'ne ait 280 kilogram 4x10 ebadında elektrik kablosunu çaldığı esnada suçüstü yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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