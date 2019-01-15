Antalya Tanıtım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'de fazla müzede tüm dünya ile eş zamanlı kutlanacak Müzede Selfie Günü kapsamında, Antalya Arkeoloji Müzesi girişinde yarın saat 14:30'da Antalya Yelten Tarhanası tadımı yapacak.

Tadımın ardından saat 15:00'te Antalya Devlet Opera ve Balesi, Müzede Selfie Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Müzesi'nde "Seslerin Büyüsü" konserini gerçekleştirecek.