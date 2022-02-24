Müzeden klima kablosu çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kent Müzesi'nin klima kabloları çalındı. Çalınan kabloları hurdacıya sattıkları belirlenen 2 şüphelinin zihinsel engelli ve akraba oldukları belirlendi.

Manavgat ilçesi Rauf Denktaş Köprüsü altında ırmak kenarında bulunan Manavgat Belediyesi Kent Müzesi'nden tadilat nedeniyle sökülen klimaların bakır boruları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayın ardından şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi, Kent Müzesi'nin güvenlik kameralarından şüphelileri belirledi. Hırsızlık olayının şüphelileri G.Y. ve K.B. kısa sürede yakalandı. Zihinsel engelli ve akraba oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Ayrıca şüphelilerin bakır boruları sattığı hurdacı hakkında da hırsızlık malı satın almak suçundan işlem uygulandı.