Müzik Akademisi öğrencilerinden aileleri için konser

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, ‘Öğrenci Aile Konseri' ile de ailelerine müzik dolu bir gün yaşattı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in öncülüğünde kurulan Müzik Akademisi'nde yaşları 7 ile 16 arası 150 öğrenci piyano, flüt, keman, gitar, viyolonsel ve bateri üzerine eğitim görüyor. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde eğitim gören her yıl onlarca öğrenci, hayalini kurdukları üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşiyor. Eğitim dönemi içinde ise düzenlediği konserlerle öğrencilere sahne heyecanı yaşatan Müzik Akademisi, son olarak sadece öğrenci ailelerinin katıldığı konser düzenledi.

Öğrencilere sahne eğitimi

Öğrenci Aile Konseri ile aileleri için sahne alan olan piyano, flüt, gitar ve bateri öğrencilerine sahne heyecanı yaşatmak istediklerini dile getiren Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Koordinatörü Buket Güzel, bu konserlerin üç gün süreceğini aktardı. Başkan Semih Esen'in talimatları doğrultusunda öğrencileri müzik alanında hayalini kurdukları geleceğe hazırladıklarını ifade eden Buket Güzel, kursların ücretsiz olmasının da eğitimde fırsat eşitliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Güzel, Müzik Akademisi için yeni eğitim dönemi başvurularının ağustosta, seçmelerin ise eylülde yapılacağını, yeni eğitim döneminin de ekim ayında başlayacağını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen ise Öğrenci Aile Konserleri'nin pandemi nedeniyle kısıtlı şartlarda düzenlediğini belirterek, bu konserlerle öğrencilere yıl boyunca aldıkları eğitimi, her an onların yanında olan ailelerine gösterme fırsatı sunmak istediklerini söyledi. “Müzik Akademisi'nde eğitim gören öğrencilerin aileleri biliyorum ki en az öğrencilerimiz kadar heyecanlı” diyen Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.