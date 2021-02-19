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Müzik Akademisi'nde masterclass eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde keman eğitimi alan öğrenciler, keman sanatçısı Can Özhan’dan iki gün boyunca masterclass eğitimi aldı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde keman eğitimi alan öğrenciler, keman sanatçısı Can Özhan'dan iki gün boyunca masterclass eğitimi aldı.


Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, devam eden müzik derslerinin yanı sıra öğrencilere masterclass eğitimleri alma fırsatı da sunuyor. Konyaaltı Müzik Akademisi binasında öğrencilerle bir araya gelen keman sanatçısı Can Özhan, öğrencileri tek tek sahneye alarak keman çalmadaki tüm ince ayrıntıları anlattı. Aldıkları eğitimden son dere memnun olduklarını ifade eden öğrenciler ise bu eğitimlerin kendilerine çok şey katacağını dile getirdiler.



“Genç müzisyenler yetiştiriyoruz”


Çocukların, erken yaşta sanat ve spor gibi alanlarla buluşmaları gerektiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, amaçlarının, daha fazla genç müzisyen yetiştirmek olduğunu vurguladı. Konyaaltı Müzik Akademisi öğrencilerine yeni eğitimlerinde başarı dileyen Esen, bu tip eğitimlerle öğrencileri müzikte daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirtti. İki gün süresince öğrenciler Can Özhan'dan keman eğitimi aldı. Konyaaltı Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Batı da eğitimleri takip etti.

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