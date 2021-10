Müzik Akademisi'nden uluslararası başarı

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde eğitim alan 11 öğrenciden 9'u müzik alanında dünyanın saygın uluslararası belgelendirme sertifikalarını almayı başarırken, 2 öğrenci de hedefledikleri Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim almaya hak kazandı.

Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen'in ‘Konyaaltı'nda Müzik Var' projesi kapsamında hayata geçirdiği Müzik Akademisi, başarılarına her yıl bir yenisini daha ekliyor. Geçen dönem eğitim alan öğrencilerin tamamı, akademideki eğitimlerin de desteğiyle hedeflerine ulaştı. 11 öğrenciden 2'si hedefledikleri Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleşti. Öğrencilerden 9'u ise iki farklı uluslararası kuruluştan son derece önemli sertifika almayı başardı. Müzik alanında dünyanın en saygın uluslararası belgelendirme sistemi olan London Collage Of Music (LCM) sınavına, keman ve piyano dalında katılan 7 öğrenci başarı elde ederek sertifika aldı. İki öğrenci yine İngiltere merkezli Royal Academy of Music sertifikasını almaya hak kazandı.

4 katı başvuru

Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar, Antalya'nın gururu oldu. Geleceğin başarılı müzisyenlerini eğitim aldıkları merkezde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 öğrenciye başarı belgesi verdi. Öğrenciler de kendilerini ziyaret eden Esen'e sürpriz yaparak mini bir konser verdi. Aileleri gibi kendisinin 11 öğrenciyle gururlandığını belirten Başkan Esen, “Göreve geldiğimiz ilk aylarda Müzik Akademisi'ni kurduk. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda öğrencimiz burada kaliteli eğitim aldı. Öylesine yoğun bir talep olmaya başladı ki bu yıl 105 öğrenci alacaktık 400'ün üzerinde başvuru oldu. Eleme sınavıyla çocuklarımızı kabul ettik. Kısa sürede çok güzel bir koro olmuşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da çocuklarımız konser de verecek” dedi.

“Çocuklarımızla gurur duyuyoruz”

Eğitim alan öğrencilerin her yıl ailelerini gururlandırdığını belirten Esen, “Öğrencilerimiz akademinin ilk gününden itibaren bizi gururlandırıyor. Yurt dışındaki yarışmalarda derece elde eden öğrencilerimiz oldu. Uluslararası geçerliliği olan sertifika alan çok sayıda öğrencimiz oldu. Eğitim veren hocalarımıza ve ilgili belediye yöneticilerimize teşekkür ederim. Özellikle çocuklarımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Sanat, medeniyet ile ilgili önemli bir göstergedir. Çocuklarımız Konyaaltı'nda bunu canlı tutuyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz” diye konuştu.