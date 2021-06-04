Müzik Atölyeleri Projesi faaliyetlerine başladı

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan ve halen devam eden “Müzik Atölyeleri” isimli projeli çalışma ile Antalya'da ekonomik düzeyi düşük ve suç riski altında olan, özellikle pilot bölge olarak seçilen Kepez ilçesindeki çocukların, temel müzik ve enstrüman eğitimi ile sevilip takdir edilmeleri, hayatlarındaki farklı zorlukları göğüsleyebilecek özgüvene sahip olmaları, grup çalışması ve işbirliğinin önemi, güvenin değerini kavramalarını ve mükemmeliyetin kendi ellerinde olduğunu fark etmelerini sağlayarak zamanlarını etkin ve verimli kullanmaları amaçlanıyor.

Projeye, başta Antalya Valiliği olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi destek veriyor. Proje kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz müzik eğitimi veren 2 Müzik Atölyesi açıldı.

1'inci Müzik Atölyesi, Gazi Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde faaliyetini yürütüyor. Bu atölyede, 4 müzik öğretmeni piyano, gitar, bağlama, keman ve 100 öğrenci ile 7 Haziran'da eğitime başlayacak. 2. Müzik Atölyesi, Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesinde bulunan Kepez Belediyesine ait Orhangazi Semt evinin giriş katında faaliyetini yürütüyor. Bu atölyede ise 3 müzik öğretmeni piyano, gitar, keman ve 75 öğrenci ile 1 Haziran'da eğitime başladı.

Müzik Atölyelerinde, 2014/2015 tarihinde itibaren bin 500'den fazla çocuk müzik eğitimi aldı. Mezun olan öğrencilerden biri ATSO Güzel Sanatlar Lisesini, bir diğeri ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanarak eğitimlerini sürdürüyor.