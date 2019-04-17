Müzik dehası otizmli Taylan, Vali Karaloğlu'yla buluştu

Vali Münir Karaloğlu “Mutlak kulak” olarak adlandırılan ve nadir rastlanan müzik dehası özelliğine sahip, otizmli Sıtkı Taylan Hartavi'yi makamında ağırladı.

Yedi yaşında keşfedilen Türkiye'de ki mutlak kulak olarak adlandırılan, doğada ki tüm sesleri duyabilen Taylan Hartavi, Vali Münir Karaloğlu'na viyola çaldı. Taylan Hartavi'nin en sevdiği parça olan ‘Bülbülüm Altın Kafeste' şarkısını Vali Karaloğlu ile birlikte seslendirdiler.

Hemşire Fadime ile Harita Mühendisi Ramazan Hartavi çiftinin 20 yaşında ki oğlu Taylan Hartavi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nde kaynaştırma öğrencisi olarak öğrenimini sürdürüyor.

Taylan'a, birlikte şarkı söylemekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, “Büyük yeteneği ve müzik dehası ile Taylan'ı ileride dünya çapında ünlü bir müzisyen olarak göreceğimize eminim. Bu yüzden Taylan'ın çok iyi bir eğitim almasını önemsiyorum. İleride göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacak” dedi.

Öğretmeninin aileyi yönlendirmesiyle piyano eğitimine başlayan Taylan, kısa sürede kendini geliştirerek duyduğu müzikleri notaya çevirmeye başladı. Keman, piyano, viyola, bağlama, gitar çalabilen Hartavi, ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.