Müzik Sokakta etkinlikleri devam edecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7 haftada 140 müzisyenin sahne aldığı ‘Müzik Sokakta' etkinliğinin hız kesmeden devam edeceğini belirtirken Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de de cuma ve cumartesi günleri açık hava müzik dinletilerinin başlayacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek olmak için nisan ayında başlattığı ‘Müzik Sokak'ta etkinliğinde 7 haftalık ilk etap tamamlandı. Her cuma kentin 5 farklı noktasında düzenlenen etkinlikte 140 müzisyen sahne aldı. Başkan Uysal, müzisyenlerin uzun bir aranın ardından sahne heyecanını, kent sakinlerinin ise açık hava canlı müzik dinlemenin keyfini yaşadığı etkinliğin devam edeceğini söyledi.

Başkan Uysal, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin maddi olarak zor günler yaşayan müzisyenlere destek olma amacının yanı sıra kent kültürü ve kimliğine ilişkin de bir çalışma olduğunun altını çizdi. Uysal, Kentte sanatla var olmak, kent kültürünün, kentli kimliğinin sanatla birlikte tarif edilmesi açısından da Müzik Sokak'ta etkinliğimizin ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Başkan Uysal, Müzik Sokakta etkinliğiyle birlikte Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de de her cuma ve cumartesi saat 18.30'dan 20.30'a müzisyenlerle dayanışma amaçlı dinletilerin gerçekleştirileceğini de söyledi. Şirinyalı Mahallesi'nde Eski Lara Caddesi üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda bulunan Engelsiz Kafe'de canlı müzik dinletilerinin ilki 11 Haziran Cuma gerçekleştirilecek.