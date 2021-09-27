Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenleri kent sakinleriyle buluşturduğu ‘Müzik Sokakta' etkinlikleri yeniden başlıyor. Nisan ayında başlayan projenin ilk ayağı, 16 hafta devam etmiş ve projeyle, 321 müzisyen kentin farklı noktalarında sahne almıştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller, kapanan eğlence mekanları ve kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen müzisyenlere destek olmak için başlattığı Müzik Sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlediği Müzik Sokakta etkinliğiyle müzisyenler, 2 Ekim Cumartesi'den itibaren kentin üç farklı noktasında yeniden sahne alacak. Etkinlik, 7 hafta boyunca devam edecek.

Yeniden başlayacak etkinlik öncesi, MÜZSAN Şube Başkanı Sinem Çevik ve müzisyenler Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal'ın müzisyenlerle buluşmasında hep birlikte şarkılar da söylendi. Buluşmada Başkan Uysal, müzisyenleri kırmayarak gitarla Fabrika Kızı şarkısını söyledi.