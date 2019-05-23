Müzisyene otogarda 'çiş' dayağı

Olayı cep telefonuyla kaydeden Taştekin, dayak yerken dahi bir an olsun telefonunu elinden bırakmayıp kaydı sürdürdü.

Olay, dün gece Antalya otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhan Taştekin isimli bir şahıs, otogar bahçesinde küçük tuvaletini yapmaya başladı. Durumu fark eden otogarın teknik personeli kendisini uyardı. Alkollü olduğu ileri sürülen Taştekin, iddiaya göre uyarılara hakaretle karşılık verdi. Bunun üzerine başlayan tartışma ardından arbedeye döndü. Haber verilen otogarın özel güvenlik görevlileri ve amirleri olay yerine gelmesinin ardından Taştekin hakkında “hayasızca harekette bulunmak” iddiasıyla polise teslim edilmek istendi.

Cep telefonunu kaydetmeye başladı

Bu sırada Taştekin cep telefonuyla kayıt yapmaya başlayıp, “Arkadaki kalabalığı görüyorsunuz. Beyaz gömlekli, amirim, beni almakla tehdit eden diğer ağabeyciğiniz! Bak, telefonuna bakıyor! Gel abi kendini tanıt sen bir bana” diyerek güvenlik görevlilerinin kendilerini kameraya tanıtmalarını isteyip tahrik etti. Buna sinirlenen güvenlik görevlileri de Taştekin'e müdahalede bulunmak istedi ancak Taştekin bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken “Bakın nasıl vuruyorlar… Beni linç ediyorlar” diyen Taştekin, bir süre sonra ise güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalama anında da arbede yaşandı.

Güvenliklere küfür etti

Şahıs o anda polise teslim edilmek istendiğini, özel güvenlik görevlileri de kendisini zaten polise teslim edeceklerini söyledi. Otogarın içindeki polis noktasına götürülen şahıs ile 4 güvenlik görevlisi karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Şahıs kamera kayıttayken, kendisini polise teslim etmeye götüren güvenlik görevlisine diğer güvenlik görevlilerini göstererek birkaç kez “Sen Müslüman çocuğusun" dediği, diğer güvenlik görevlileri için ise küfür ettiği görüldü.

‘İşerken yakalandım' itirafı

Yayında sözlerine devam eden Taştekin, "Görüyorsunuz değil mi? Muameleye bakın. Teröristim ya ben. Allah'tan artık sosyal medya diye bir şey var. Allah'tan haklarımızı paylaşabiliyoruz artık. Allah'tan birileri destekçi oluyor. Muameleye bak, işerken yakalandım lan ben, ağacın kenarına işerken. Ben neler yapacağım, sesimi duyurabilmek adıma neler yapacağım inanamayacaksınız” dedi.

Sosyal medyadan paylaştı

Taştekin daha sonra çektiği 3 dakika 20 saniyelik görüntüyü gece yarısı sosyal medyada kendi ismiyle açtığı hesaplarında yayımladı. 2000 yılından beri kendi bestelerini yapan Taştekin'in sosyal medyada fenomen, 2008 yılında da ““yalanmış” şarkısıyla bilinen bir müzisyen olduğu öğrenildi.