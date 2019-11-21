MYO öğrencileri uygulamalı kış sebzesi yetiştirme eğitimi yaptı

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlileri Dr. Nimet Aydoğan, Mustafa Can, Hüseyin Kalkan, Esmanur Demirel ve Onur Vural gözetiminde meslek yüksekokulunun üretim alanında açıkta ve örtüaltında kışlık sebze üretimini uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.

Yapılan sebze ekimi ile ilgili konuşan Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, “Yoğun bir şekilde tarım yapılan ilçemizde öğrencilerimize sağlıklı ve doğru tarımsal üretimin nasıl yapılacağını hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatma ve öğretme gayreti içerisindeyiz. Tarımsal üretimi seven, tarıma sevdalı öğrencilerin üniversite tercihi bakımından Kumluca MYO'nu seçiyor olması da okul olarak tarımın geleceğine umutla bakmamıza vesile olmaktadır” dedi.