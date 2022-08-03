Nadide-Ahmet Balaban Anaokulu'na' Orman Okulu' seetifikası

Nadide-Ahmet Balaban Anaokulu ekibi, yıl boyu programlı bir şekilde yürütülen çalışmalar sonrasında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) onaylı sertifikayı ilçede ilk ve tek alan okul olmayı başardı.

Yaptıkları çalışmalara dair Program Okul Koordinatörü Saime Boztaş, “Okulumuzdaki eğitimci öğretmen arkadaşlarımızla birlikte eğitim öğretim yılı başında çıktığımız yolun sonunda sertifikamızı almanın mutlu gururunu yaşıyoruz. Velilerimizin de bizlere çok katkıları oldu. Her bir ekip üyemize okulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Orman okulu bayrağı"

Çocuklar adına kazanımları değerlendiren Okul Müdürü Tunahan Çetin ise “Attığımız her eğitim adımı ve verdiğimiz her kararda mutlak kaygımız daima çocuklara yarar ilkesi olmuştur. Onların doğadan, ormandan ve topraktan uzaklaşıp dört duvar arasına sıkışmalarından bir nebze olsun kurtarmak, doğa ile öğrenme deneyimini çocuklarımıza yaşatmak fikriydi bizi harekete geçiren. Süreçte hazırlık, planlama ve uygulamada çok emek verildi. İklim koşulları bizi oldukça zorlasa, bazı uygulamalarda güçlük çeksek de yılı başarıyla tamamladık. Bu yılki kazandığımız, uluslararası geçerliği olan sertifikanın ardından aynı gaye ve şevkle yeni eğitim öğretim yılında da çocuklarımızla çalışıp bu kez de üst üste iki yıl başarıyla tamamlayan okullara verilen “orman okulu bayrağını okulumuzda dalgalandırmak istiyoruz ”diye konuştu.