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Naras Köprü girişinde bitkiler temizlendi

Antalya’nın Manavgat-Oymapınar yolu üzerinde bulunan Naras Köprüsünün giriş ve çıkışında araç sürücülerinin görüşüne engel teşkil eden bitkiler temizlendi.

Antalya'nın Manavgat-Oymapınar yolu üzerinde bulunan Naras Köprüsünün giriş ve çıkışında araç sürücülerinin görüşüne engel teşkil eden bitkiler temizlendi.


Manavgat-Oymapınar yolu üzerinde bir çok mahallenin güzergahındaki Naras Köprüsü giriş ve çıkışında temizlik çalışması başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler birimine bağlı ekipler sürücülerin görüş açısını kapatan ve kazaya davetiye çıkaran başta çalılıklar olmak üzere ağaçları budayıp temizledi.

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