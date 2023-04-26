Naras Köprüsü 1 Mayıs'ta araç trafiğine kapatılıyor

Manavgat'ın Büyük Şelale bölgesinde yaz aylarında safari turu yapanların önemli sorunlarından birisi haline gelen Naras Köprüsü yıkılarak yenileniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Naras Köprüsü'nün 1 Mayıs itibarıyla kapatılacağını, güzergâhı kullananların mağdur olmamaları için seyyar köprü kurulacağını belirtti. İlçede yer alan Hastane Caddesi'nden başlayarak yol güzergâhında asılan ve üzerinde ‘Köprümüz yenileniyor, daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Naras Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Vereceğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi' yazılı tabelalar, güzergâhı kullanan vatandaşlar ve bölgeye tur götüren şirketler tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Naras Köprüsü'nün ihtiyaca cevap veremediğini, sık sık kazalar yaşandığını belirten vatandaşlar, köprünün yıkılmak üzere kapatılmasının zamanlamasının yanlış olduğunu dile getirdi. Vatandaşların taleplerini değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, civar mahallelerdeki vatandaşların ve turizm sezonunun başlamasıyla köprünün kullanıldığı güzergâhta yoğun bir trafik akışı olmasını, yakın bir yerden ulaşımın sağlanmasının mümkün olmayacağını dikkate alarak, köprünün bulunduğu yerin yakınında Naras Çayı üzerine seyyar bir araç köprüsü konulmak suretiyle köprü inşaatı bitinceye kadar bu köprüden ulaşımın sağlanacağını dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Naras Köprüsü inşaatına 1 Mayıs itibarıyla başlanacağını ve 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını belirtti.