Narın tanesini dökmeden yemek için yarıştılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kapsamında düzenlenen yarışa katılan ziyaretçiler, nar tanesini dökmeden yemek için kıyasıya yarıştı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaya katılan 7 kişi başlama işaretiyle birlikte önlerinde hazır bulunan narları kesip tabak dışına dökmeden yemeye başladı. Yarışmadan ilk saniyelerde elenenler olduğu gibi son ana kadar mücadele eden yarışmacılar da vardı.

Uzun süren mücadele sonrası Nurhayat Görgülü birinci, Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya üçüncü oldu.

Yarışmayı kazanan Nurhayat Görgülü, Ankaralı olduğunu belirterek, “Çekirdeksiz Narı ilk defa yedim, çok güzelmiş. Çok heyecanlandım. Yarışmaya iyi ki de katılmışım. Çok sevdim” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere zeytin fidanı hediye edildi.