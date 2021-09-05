Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin 5. Şubesi açıldı

Kepez Belediyesi, yeni eğitim döneminin ilk haftasında çalışan annelere ve çocuklara hizmet verecek olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin 5. Şubesini törenle hizmete açtı.

Kepez Belediyesi'nin çocuklara ve çalışan annelere yönelik bir hizmeti olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri büyümeye devam ediyor. Bu yıl 7. yaşını kutlayan Nasreddin Hoca Kreşleri'nin 5. Şubesi de çalışan annelerin, çocukların ve okul öncesi eğitimin hizmetine sunuldu.

Nasreddin Hoca Kreşi'nin 5. binasına Sakarya Şubesi ismi verildi. 120 öğrenciye okul öncesi eğitim verecek olan Sakarya Şubesi'nin açılış töreni de, yeni eğitim döneminin ilk haftasında yapıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, Kepez ilçesinde açılışların, temel atmaların ve yeni eserler üretmenin birbirine eklenerek devam ettiğini söyledi.

“5. kreşe özel açılış”

Başkan Tütünü, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Sakarya Şubesi'nin açılış gününü özel olarak seçtiklerini belirterek, “1,5 yıllık aradan sonra sevgili yavrularımız bir kez daha okulları ile buluştu. İşte yeni eğitim-öğretim döneminin hemen başında kreşimizin açılışı yapmalım istedik” dedi.

“İlk olarak Teomanpaşa kreşi açıldı”

Modern pedagojide, okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Modern pedagoji, özellikle çocukların ilk 6 yaşta eğitimleri ile alakalı temellerin şekillendiğini söylüyor. Bu nedenle 2013 yılında aldığımız bir kararla Antalya'nın en iyi okul öncesi eğitim kurumu olan bir kreş ve gündüz bakımevini Kepezlilere armağan etmeliyiz diye düşündük. Bu kararımızı neticesinde 2014 yılında Teomanpaşa Kreşimizi hizmete açtık. Bu kreşimize 4 yeni kardeş daha ilave ettik. Yıllar içerisinde Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Antalya'nın en çok itimat edilen, beğenilen kaliteli, nitelikli, güzel bir okul öncesi eğitimi veren kurumu haline geldi” diye konuştu.

“Kepez'den çalışan annelere 5. Kreş”

Başkan Tütüncü, Özgürlük, Ahatlı, Erenköy'den sonra ilk kreşi açtıkları Teomanpaşa Mahallesine, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin 5. Şubesini de kazandırdıklarını kaydetti. Teomanpaşa Mahallesi'nde ikinci bir kreşe ihtiyaç duyulduğunu aktaran Tütüncü, “Bu kreş, Teomanpaşa ile Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Düdenbaşı, Yeni Mahalle ve Emek mahallelerimizde çalışan annelerin çocukları için sıcacık bir yuva olacak” diye konuştu.

Başkan Hakan Tütüncü, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Hazine'den belediye tahsisi yapılan atıl haldeki 4 katlı binayı restore ederek, güzel bir eğitim yuvası haline getirdiklerini ifade etti. Tütüncü, binanın eksi ve 1 ve 2. katında kreş, 3 ve 4 katında kütüphane ve etüt merkezinin olacağını söyledi.

“Kreş 120 öğrenci kapasiteli”

Açılış törenine AK Parti Kepez İlçe Başkan Vekili Mehmet Çivik, belediye meclis üyeleri, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, Nasreddin Hoca Kreşleri çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

120 öğrenci kapasiteli kreşte, 6 sınıf, kapalı spor alanı, uyku odası, yemekhane, çok amaçlı salon ve oyun odası buluyor. Kreşte 7'si öğretmen olmak üzere 12 personel öğrencilere hizmet verecek.