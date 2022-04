Nasreddin Hoca Kreşlerinden kitap bağışı

Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevinin Ahatlı, Erenköy, Sakarya, Teomanpaşa ve Özgürlük Şubeleri, Kepez'in kütüphaneler zincirine kitap bağışında bulundu.

Kepez Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede bugün 5 şubeye sahip olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, öğrenci ve velilerin desteği ile kitap toplama kampanyası düzenledi. Bağış kampanyasından toplanan kitaplar, ilçenin dört bir yanına kurulan kütüphane raflarında yerini alması için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teslim edildi. Başkan Tütüncü, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Ahatlı, Erenköy, Sakarya, Teomanpaşa ve Özgürlük Şube çalışanlarıyla bir araya gelerek, kitap desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Emek her şeyin üstünde”

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri çalışanlarını, öğrencileri ve velileri çabaları için kutlayan Başkan Tütüncü, “Bu kampanya için aylardır çalışıyorlar. Çok büyük emekleri var. Bu emeklerinden dolayı bütün öğretmenlerimizi, kreşlerimizin bütün çalışanlarını, idarecilerimizi tebrik ediyorum. On binlerce kitabı belediyemizin kütüphanelerine bağışladılar. Onların emekleri bilgiye açılan kapıya müthiş bir ışık. Emek her şeyin üstünde. Zaten onlar emekleriyle Nasreddin Hoca Kreşlerini önemli bir marka haline getirerek tarihe geçtiler. Hatıraları uzun yıllar yaşatacak muhteşem bir işe imza attılar. Her biri ile gurur duyuyorum, iftihar ediyorum” dedi.