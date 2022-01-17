Nazım Hikmet, Muratpaşa'da anıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şair Nazım Hikmet Ran'ı, doğumunun 120'nci yılında Cem Karaca'nın sesinden dinleyip sevilen Mavi Liman'la andı. Başkan Uysal hem şiirin hikayesini anlattı hem de gitarıyla seslendirdi.

Şair Nazım Hikmet, doğumunun 120'nci yılında, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen etkinliklerle anıldı. İlk etkinlik, 14 Ocak gecesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle düzenlenen gecede Livaneli orkestrası ve solistleri Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenmiş şarkıları seslendirdi.

Hoşça kal Kardeşim Deniz', ‘Karlı Kayın Ormanı', ‘Güzel Günler Göreceğiz' gibi eserleri seslendiren orkestraya Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal, orkestraya günün anısına çiçek vermek için sahneye çıktı. Sahnede, Nazım Hikmet'in “Çok yorgunum, beni bekleme kaptan” diye başlayan Mavi Liman şiirinin hikayesini anlattı, orkestra da Mavi Liman'ı bir kez seslendirdi.

Muratpaşa'da bir başka Nazım Hikmet anması ise pazar günü ulusal bir kanalda canlı yayınlanan bir programda gerçekleşti. Başkan Uysal'la birlikte sinema sanatçısı Gülsen Tuncer, Grup Abdal ve piyanist-soprano Nurnilay Pınar'ın konuk olduğu programda Başkan Uysal, Mavi Liman'ı bu kez gitarıyla kendisi seslendirdi.