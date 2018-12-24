“Ne varsa Manavgat'ta var” Fuarı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde iş dünyasını 5. Kez buluşturacak ‘Ne varsa Manavgat'ta var' Ticaret fuarı 10 Ocak'ta açılacak.

‘Ne varsa Manavgat'ta var' sloganı ile Manavgat'ın iş dünyasını 5. Kez buluşturacak olan ticaret fuarı 10 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak. Fuar, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliği (ESDER)'in işbirliğinde organize ediliyor.

10-11-12 Ocak tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında ilçede toplu alım yapan firmalar ile bu firmalara ürün satan tedarikçilerin katılımı ile gerçekleştirilecek fuarın açılışı için hazırlıklar başladı.