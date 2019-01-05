“Ne varsa Manavgat'ta var” fuarı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde “Ne varsa Manavgat'ta var” sloganıyla Manavgat'ın iş dünyasını buluşturan ve bu yıl 5.si düzenlenecek ikili iş görüşmeleri 10-11-12 Ocak tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş Manavgat Aşçılar Derneği (MAD) Başkanı İsmail Karataş ve yönetimi kurulu üyeleri, Otel Satın alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED) Başkanı Murat Arıncı ve yönetim kurulu üyeleri, Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) Başkanı Sibel Cingöz ve yönetim kurulu üyeleri ve Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği (APADER) Başkanı Mehmet Özen ile bir araya geldi. Görüşmede “Ne varsa Manavgat'ta var” etkinliği (Ticaret Fuarı) konuşuldu.

"Fuar, bölgenin ticari hayatı açısından çok önemli"

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın iş dünyasını 5. kez gerçekleştirecekleri fuarın her geçen yıl daha da kurumsallaştığını belirterek bölgenin ekonomik ve ticari açıdan gelişimine katkı sağladığını söyledi. Fuarda Manavgat'ta toplu alım yapan firmalar, konaklama tesisleri ve restoran gibi işletmelerle, bu tesislere ürün sağlayan tedarikçi firmaların buluştuğunu hatırlatan Başkan Boztaş “Toplu satın alım yapan firmalara ne varsa Manavgat'ta var. Aradığınız her şeyi Manavgat'ta MATSO üyelerinde bulabilirsiniz diyoruz. Pazar arayışında olan, mal satmak isteyen iş insanlarına da kendinizi geliştirin, firmalarınız kurumsallaştırın, gerekli yeterlilik belgelerinizi oluşturun ve önünüzde 250 binden fazla yatak ve kocaman pazar var diyoruz. Pazar sahibi kurumlara da diyoruz ki ne alırsanız Manavgat'ta var. Dolayısıyla tedarikçi ve toplu alım yapan firmaları ikili iş görüşmeleri çerçevesinde bir araya getiriyoruz” dedi. Bölge ekonomisinin gelişimi açısından fuarın önemine vurgu yapan Boztaş, sektörde kaliteyi artırmasını beklediklerini dile getirdi.

Manavgat Aşçılar Derneği (MAD) Başkanı İsmail Karataş ise fuara destek verdiklerini belirterek fuarın geleneksel hale gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Şehrin birlik ve beraberlik içinde daha nice başarılı çalışmalara imza atabileceğini vurgulayan Karataş, fuara stant açarak destek verecekleri ifade etti. Karataş, dernek olarak üyelerini davet etti.