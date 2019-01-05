Ne varsa Manavgat'ta var " fuarının stant yerleri kura ile belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan "Ne varsa Manavgat'ta var” fuarına katılacak firmaların stant yerleri kurayla belirlendi. 10-11-12 Ocak tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde MATSO toplantı Salonu'nda yapılan kura çekimine MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, organizasyonu düzenleme komitesi üyeleri ile stant açacak işyeri temsilcileri katıldı.

Fuara Manavgat Aşçılar Derneği (MAD), Otel Satın alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED), Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) ve Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği (APADER) stant açarak destek veriyor. Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, stant açacak olan işyeri temsilcilerine çalışmalar ve yapılacak etkinlik hakkında bilgiler verdi. Fuarda yapılan ikili iş görüşmelerinin Manavgat ticaret hayatına ciddi katkılar sağladığına vurgu yapan Boztaş, fuarın sürekli hale getirilmesi ile ilçede ticaretinde çok ciddi anlamda büyümelere neden olacağını ifade etti. Başkan Boztaş fuarın her yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Fuara 65 firma katılıyor

Fuarda Manavgat'ta toplu alım yapan firmalar, konaklama tesisleri ve restoran gibi işletmelerle, bu tesislere ürün sağlayan tedarikçi firmaların buluşacağını hatırlatan Başkan Boztaş “Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz ikili iş görüşmelerimiz her geçen yıl daha da ilgi görüyor. Fuarımıza 65 firmamız stant açarak katılım sağlıyor” diye konuştu.

Manavgat'ın devasa bir pazar var

Aranan her şeyin Manavgat'ta bulunabileceğine vurgu yapan Boztaş, şöyle devam etti : " Toplu satın alım yapan firmalara ne varsa Manavgat'ta var. Aradığınız her şeyi Manavgat'ta MATSO üyelerinde bulabilirsiniz diyoruz. Pazar arayışında olan, mal satmak isteyen iş insanlarına da kendinizi geliştirin, firmalarınız kurumsallaştırın, gerekli yeterlilik belgelerinizi oluşturun ve size önünüzde devasa bir pazar var diyoruz. Pazar sahibi kurumlara da diyoruz ki ne alırsanız Manavgat'ta var. Manavgat'ın parası Manavgat'ta kalmalıdır diyoruz. Sizlerle, toplu alım yapan iş dünyamızın yöneticilerini beşinci kez bir araya getiriyoruz”

Konuşmanın ardından katılımcı firmaların yerleri kura ile belirlendi.