Nebiler ve Naldöken yolu üzerine sondaj

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi'ne bağlı Nebiler Mahallesi ile Naldöken yolu üzerine sondaj çalışması başlatıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi'ndeki birçok mahalledeki su sıkıntısını Sondaj vurarak çözüm arıyor. Özellikle ilçeye bağlı Nebiler Mahallesi ile Naldöken yolu üzerine yapılacak olan sondaj çalışmasında Bozova'dan ova mahallelerine ve Korucak Mahallesine giden içme suyuna destek verecek. Korkuteli Hizmet birimi yetkilileri, “İlçeye bağlı birçok mahallede içme suyu sıkıntısı hat safhada. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz Nebiler Mahallesi ile Bozova'dan ova Mahallelerine ve Korucak Mahallesine giden içme suyuna destek vermek için Naldöken yolu üzerine sondaj çalışması başlatıyor. Suyun çıkmasıyla Nebiler ile ova Mahallelerdeki şebekeden faydalanan mahallerde içme suyu problemi olmayacak. Vatandaşların içme suyu sıkıntısını sondaj suyu ile çözmüş olacağız” dedi.