İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nefes borusuna yapışan lokum öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, cuma namazı çıkışında yediği lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, cuma namazı çıkışında yediği lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.


Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünal Arıkan (82) isimli vatandaş Manavgat Merkez Camii'nde cuma namazının ardından ikram edilen lokumu yedikten sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yediği lokum nefes borusuna yapıştığı için nefes alamadığı anlaşılan ve kalbi duran Ünal Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.