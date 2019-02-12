“Nereden Nereye” adlı gösteri Konyaaltı'nda

Konyaaltı Belediyesi, Enver Aysever ve Gündoğarken'in “Nereden Nereye” adlı müzikal gösterisini izleyiciyle buluşturacak.

Konyaaltı Belediyesi gazeteci-yazar Enver Aysever ve Göndoğarken'i Antalyalılarla buluşturacak. Enver Aysever ve Gündoğarken, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu'nda gerçekleştirilecek olan müzikal gösteride yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiir, edebiyat, müzik ve görsellerle canlı bir belgesel tadında anlatacak.

15 Şubat Cuma günü saat 20.00'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan “Nereden Nereye” adlı etkinlik, Grup Gündoğarken'in akıllara kazınmış şarkılarıyla da eğlenceli bir gösteriye dönüşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek gösteriye Antalyalıları davet etti. Başkan Adayı Böcek, “Hemşehrilerimizi her fırsatta kültür sanat etkinlikleri ile buluşturuyoruz. Antalya'nın kültür-sanatta yeni buluşma adresi olan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezimiz yine muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ücretsiz gerçekleşecek “Nereden Nereye” adlı müzikli gösteriye tüm halkımız davetlidir” dedi.