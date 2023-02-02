Nergis hasadı yüzleri güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri çerçevesinde kooperatiflerle yapılan işbirliğiyle Döşemealtı'nda ekimi yapılan nergis soğanlarının hasadı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın ilçelerinde alternatif ürün yetiştiriciliğini destekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilmesi ve tarıma kazandırılması için projeler üretiyor. Bu dahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, S.S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne geçtiğimiz yıl 10 bin adet nergis soğanı hibe etti. Hibe edilen nergis soğanlarının Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan Toprak Ana Kooperatifi'nin arazisine ekimi yapıldı.

Hasat başladı

S.S. Toprak Ana Kooperatif üyeleri ve üreticiler tarafından çiçek açan nergislerin hasadı yapılıyor. Hasat edilen nergisler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, hasat edilen nergislerin şehrin belirle noktalarından kurulacak çiçek kiokslarında satışa sunulacağını, böylelikle Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerin ekonomilerine ve üretime destek olacağını söyledi.

Başkan Böcek'e nergis teşekkürü

Toprak Ana Tarım Kooperatifi üyesi Fatma Matur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e kooperatiflere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Fatma Matur, Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesiyle hem bölgedeki boş arazilerin üretime kazandırılmasına hem de üreticiye destek olduğunu söyledi.

Tarlamız boş kalmadı

Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nden Ayşe Tuna ise bu arazinin yıllardır boş bir şekilde durduğuna dikkat çekti. Ayşe Tuna, iki yıldır nergis ekimiyle birlikte tarlanın boş kalmadığını ve kendilerine gelir kapısı olduğunu kaydetti.