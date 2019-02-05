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Neşet Ertaş STK Merkezi açılıyor

Kepez Belediyesi Neşet Ertaş STK Merkezi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla hizmete açılacak.

Kepez Belediyesi Neşet Ertaş STK Merkezi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla hizmete açılacak.


Kepez Belediyesi, Ahatlı Mahallesi'nde restorasyon çalışması tamamlanan 2 katlı Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Merkezi'ni hizmete açıyor. STK ve gönüllü kuruluşların hizmetine sunulacak olan merkezin açılış töreni 8 Şubat Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hizmete açacağı Neşet Ertaş STK Merkezi'nde 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 1 atölye, idari ofisler, bekleme salonu ve mutfak yer alıyor.



Tütüncü: “STK'larımıza hayırlı olsun”


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, STK'lara ve gönüllü kuruluşlara verdikleri desteği kurumsal hale getirmek için sivil toplum kuruluşları merkezini yaptıklarını söyledi. Tütüncü, “STK'lar burada kendi etkinliklerini, toplantılarını, buluşmalarını ve çalıştaylarını gerçekleştirebilecekler” dedi. Merkezin, gönüllü kuruluşlar için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Dernek binaları, küçük ve ihtiyaca cevap vermeyen yerler oluyor. Gönüllü kuruluşlar 200-300 kişilik toplantılarını yapacakları zaman bir mekana ihtiyaç duyuyorlar. İşte o mekan artık burası olacak. Şimdiden tüm STK'larımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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