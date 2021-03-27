Nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, Boğaçayı'nda avlanırken objektiflere yakalandı

İnsanların yoğun olduğu noktaya ilk kez bu kadar yaklaşan fok balığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Fok balıklarını araştıran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “İnsanlarla bağ kurarsa, içlerine kadar girebilir. Rahatsız edilmemeleri lazım. Yakın bağ da kurmasınlar” dedi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından bir tanesi, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte girdiği Boğaçayı'nda avlanmaya başladı. Boğaçayı etrafında yürüyüş yapanlar ise boyu 1,5-2 metre olan foku, cep telefonlarıyla görüntüledi. Akşam saatlerine kadar avlanmaya devam eden fok balığı, zaman zaman kafasını çıkarttı. Kıyı alana 5 metre kadar yaklaşan ve etrafındaki insanları oldukça heyecanlandıran sevimli hayvan, avını tamamladıktan sonra denizle buluşan kanaldan tekrar Akdeniz Körfezi'ne geçti. Fokun tüm bu anları ise İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıdı.

“Çok şaşırdık”

Foku görmenin heyecanını yaşayan gençlerden Yusuf Koç, “Arkadaşımla konuşurken önümüze kadar geldi. Fark ettik ki Akdeniz Fokuymuş. Çok şaşırdık. Denizden buraya nasıl geçtiğini çok düşündük” dedi. Buğra Çetin de “1,5-2 metre boyundaydı. Rengi, koyu kahverengi gibiydi. İlk önce arkadaşım gördü. Sonra dikkatimizi çekti. Fotoğrafını ve videosunu çekmek için buraya geldik. Burada fok balığını görünce çok şaşırdım” diye konuştu.

Beyza Çavuşer ise “Çok garip geldi. İlk defa burada karşılaştık. Boğaçayı'nda olması çok ilginç. Bol bol fotoğrafını çektik” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarla bağ kurarsa, içlerine kadar girebilir”

Akdeniz Fokunun yaşamlarıyla ilgili yaptığı araştırmalarla Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokların Tatlısulara zaman zaman avlanmak için girebileceğini söyledi. Objektiflere yansıyan fok için de aynı düşüncede olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Foklar, dünyada nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünya'daki toplam sayısı 500 ila 700 arasında. Dünya'daki toplam sayısını Akdeniz Fokunun dörtte üçlük kısmı Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yer alıyor. Antalya çevresinde de 20'ye yakın fokun olduğunu tahmin ediyoruz. Boğaçayı'ndaki fok da bu foklardan bir tanesi. Zaman zaman tatlı sulara girip çıkabiliyorlar. Avlandığı yerler, avlak sahası onların. Şuanda muhtemelen mavi yengeç Boğaçayı'na girdiyse onu avlamak için girmiştir. Kefal yakalamaya çalışıyor olabilir. Balıkları avlamaya da çalışıyor olabilir. Belirtmek isterim ki foklar insanlarla çok çabuk bağ kurabiliyor. Zeki hayvanlar. İnsanlarla bağ kurarsa, içlerine kadar girebilir” ifadelerine yer verdi.

“Yakın bağ kurmasınlar”

Foklarla yakın bağ kurulmanın doğru olmadığını aktaran Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan varsa etrafında uzak durmaları gerekiyor. Rahatsız etmesinler, yakın bağ kurmasınlar. Balık avlayanlarda rahatsız etmesinler. Benim endişem, zaman zaman foklar balıkçı ağlarından balık çalar. Motorun ve pervanenin sesini bilir. Balıkçının ağını takip eder, ağ çalar. İnşallah ağlara takılmaz. Balıkçılarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Ağa takılırsa balıkçılarımızın öldürmemesi gerekir. Biz onların yaşam alanına müdahale ediyoruz. Dünyada 700 tane olan canlının Antalya'nın en güzel yerinde Boğaçayı'nda yaşam mücadelesi vermesi kadar güzel bir şey yok. Bu açıdan çok şanslıyız. Biyolojik çeşitliliğimiz bu, zenginliğimizden kaynaklanıyor.”