Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı ölüsü sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölü olarak sahile vurdu.

Finike ilçesinde Mendirek diye adlandırılan yerde bulunan deniz fenerinin kıyısına bu sabah saatlerinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölüsü vurdu. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığının kıyıda olduğunu gören bir vatandaş, belediye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, öldüğü anlaşılan köpek balığını forklift yardımı ile kıyıya çıkardı. Herhangi bir yarası olmadığı görülen balığın balon balığı yediği ihtimali üzerinde duruluyor.