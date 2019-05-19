Nevzat Çevik ‘Yeni Keşiflerle Likya'yı anlattı

Antalya'nın Kaş Belediyesi Kültürevi'nde Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik'in konuşmacı olarak katıldığı ‘Yeni Keşiflerle Likya' konferansı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'in de takip ettiği programa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta Prof. Dr. Çevik, ömrünün inanılmaz keşiflerle geçtiğini, Likya konusuna 30 yıl harcadığını belirtti.

Çevik, “Teke Yarımadası'na Likya diyoruz. Likya bizi her yıl bilgilendirmeyi sürdürüyor. Günden güne zenginleşmekte ve bilgilerini bize akıtmaya devam ediyor. Bilimsel heyecan bilmediklerimizden kaynaklanıyor. Şu an bildiklerimiz var olan bilgilerin binde biridir. Elimize gelen bilgiler yüklü objeler, bize yol gösteriyor. Likya olağanüstü bir coğrafya, paket armağan olarak elimizde duruyor. Uzun vadede koruma kullanma dengesini bozmadan onu koruyacağız.” diye konuştu.

Konferans sonunda Çevik, okurlara ‘Buğday Tanesi' adlı kitabını imzaladı.