İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.


Bu yıl Mersin'de yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'na 25 ilden 482 sporcu katıldı. Şampiyonaya Antalyaspor adına katılan Nilgün Sarıoğlu, ritmik cimnastikte rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Antalyaspor'dan gençlerde Melisa Sert 15'inci, Elif Sarıoğlu ise 16'ncı sırada yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.