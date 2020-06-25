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Norveçli turist evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 67 yaşındaki Norveçli erkek turist yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 67 yaşındaki Norveçli erkek turist yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Norveç uyruklu Artur Rolf Kristoffersen'den (67), bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından Kristoffersen'in evine girdi. Eve giren ekipler Kristoffersen'in hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kristoffersen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Norveçli turist savcılık tarafından yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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