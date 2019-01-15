Norveçli turistin ölümüne neden olan 2 sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli turiste çarparak ölümüne neden olan iki aracın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit A.B. idaresindeki 07 AEB 425 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e (68) çarptı. Otomobil sürücüsü Seyit A.B. yoluna devam ederken, arkadan gelen Abdullah Ö. yönetimindeki 07 HAU 95 plakalı cip de çevredekilerin uyarısına rağmen duramayıp, yerde yatan Gunnar Ove Kortsen'in üzerinden geçti. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kortsen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan sürücü Seyit A.B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Diğer sürücü Abdullah Ö 'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazanın ardından kaçan Seyit A.B.'yi bir süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit A.B. ve Abdullah Ö., çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.