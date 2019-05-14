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Nostaljik Ramazan Sokağı Kepez'de

Kepez Belediyesi’nin eski ramazanları aratmayacak "Nostaljik Ramazan Sokağı" Dokumapark’ta açıldı.

Kepez Belediyesi'nin eski ramazanları aratmayacak "Nostaljik Ramazan Sokağı" Dokumapark'ta açıldı. Birçok ünlü ismin sahne alacağı Ramazan Sokağı'nda renkli etkinliklerin yanı sıra geleneksel lezzetlerle de ağızlar tatlanacak. Nostaljik Ramazan Sokağı'nın açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Nerede o eski Ramazanlar?” diyenlerin, kendinden bir şeyler bulabileceği çok güzel bir sokağı Antalyalılara kazandırdıklarını söyledi.



"Farklı düşüncelere sahip olabiliriz"


Toplumsal yapının her vesile ile güçlendirilmesi gerektiğine değinen Tütüncü, “Hayata farklı pencerelerden bakabiliriz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz" mesajını verdi. Yunus Emre, Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli'nin birlik ve beraberlik sözlerinden örnekler veren Tütüncü, konuşmasını Hazreti Muhammed'in, "İman etmedikçe, cennete gidemezseniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız” sözleri ile bitirdi. Tütüncü, konuşmasının ardından günün anısına sahneden hemşehrileri ile fotoğraf çekindi.



Ramazana özel etkinlikler


Nostaljik Ramazan Sokağı aile çay bahçesinden, 80'li yılların bakkalına, kahvehane'den kitapçıya kadar özlenen birçok anıya ışık tutacak Ramazan Sokağı, geleneksel lezzetleri ile de ağızları tatlandıracak. Konserler, sinema gösterimleri ve sahne etkinlikleri de ramazan sokağına renk katacak.

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