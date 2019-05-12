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Nostaljik tramvayda annelere sürpriz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde nostaljik tramvaya binen kadın yolculara 3 bin çiçek dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde nostaljik tramvaya binen kadın yolculara 3 bin çiçek dağıttı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Anneler Günü'nde kadın yolculularını güzel bir sürprizle karşıladı. Zerdalilik - Müze güzergahında sefer yapan nostaljik tramvayı, gün boyu yaptığı seferlerde kadın yolcularına karanfil hediye ederek, Anneler Gününü kutladı. Tramvayda görev yapan kadın vatmanların elinden çiçeğini alan Antalyalı kadınlar sürpriz karşısında mutlu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Anneler Günü'nde 3 bin çiçek dağıttı.


Kadın yolcular, güzel bir sürpriz yaşadıklarını belirterek, Anneler Günü'nde kendilerini unutmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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