Nuri Şahin: “Bizim için önemli bir test oldu, oynadığımız oyundan memnunum"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, "Maçtan öğreneceğimiz çok şey şey çıktı" diyerek, Napoli Teknik Direktörü Spaletti'nin, kendisine çok iyi bir hoca olacağını söylediğini belirtti.

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada İtalyan ekibi Napoli'yi sahasında konuk eden Antalyaspor maçı 3-2 kaybetti. Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Napoli ile karşılaşmalarının çok değerli bir oyun olduğunu dile getirerek, “Dünya çapında bir takımla oynadık ve bizim için çok büyük bir test oldu. Hatayı affetmeyen bir takımla oynadık. Genç oyuncularıma çok şey katacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Spaletti iyi bir hoca olacağımı söyledi”

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin tavırlarından çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, “Bu seviyede dünya çapında büyük bir kariyeri olan hocanın tavırları beni çok mutlu etti. Dünya çapında bir hocanın tavsiyelerini aldım benim için değerliydi. Benim için çok çok değerliydi. Futbolcuyken karşılaşmıştım onunla ve bugün bir hoca olarak ilk defa karşılaştık. Bana çok değerli şeyler söyledi. Bana çok iyi bir hoca olacağımı ve yoluma devam etmem gerektiğini söyledi. Benim için çok değerliydi ve beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

“Oynadığımız oyundan çok memnun kaldım”

Antalyaspor'un Napoli karşısındaki maç performansına da değinen Şahin, oynadıkları oyundan memnun kaldığını aktararak, “Oynadığımız oyundan çok memnun kaldım. Cesaretli ve yürekli oynayan bir takım vardı sahada. Maçtan önce oyuncularımıza Napoli'ye karşı olsa bile kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini söyledim. Bunu yaptık ve memnum kaldım. Genç oyuncularımız için çok değerli bir tecrübe oldu. Bireysel hatalardan yedik ve bunun üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine giderek ve oyunu pekiştirerek, devam ediyoruz yolumuza. Hazırlık dönemi de çok iyi geçiyor. Oyuncularımızın iştahı ve arzusu müthiş” dedi.

“Türk-yabancı ayrımı yapmıyorum”

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü olan ve takımla yolları ayrılan Mike Lindeman ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, “Ailevi nedenlerden dolayı ayrıldı. Benim için çok değerli biriydi. Hocanın yerine doğru birini getirmek istiyoruz, rastgele birini getirmek istemeyiz. Burada da Türk ve yabancı ayrımı yapmadan doğru isim kimse onu getirmek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.