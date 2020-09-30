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Oba Medresesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

Alanya Belediyesi, 14.

Yüzyıla ait Oba Medresesi'ni restorasyon karşılığında 29 yıl süreyle kiraladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Oba Medresesi'nde de restorasyon çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.


Alanya Belediyesi, Alanya sınırları içerisindeki kültür varlıklarının korunması için yapılan çalışmalar kapsamında yeni projeler üretmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Oba Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 6 Şubat 2017 tarih ve 93 sayılı kararı ile restorasyon karşılığında 29 yıl süre ile Alanya Belediyesi tarafından kiralandı.


Alanya'daki Beylikler Dönemi mimarisine ait önemli anıtsal yapılardan birisi olan Oba Medresesi'ni ziyaret eden ve başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tarihimizin önemli parçalarını yeniden canlandırmak ilçemize ve turizme kazandırmak adına Alanya Belediyesi olarak daha önce pek çok noktada olduğu gibi Oba Medresesi'nde de restorasyon çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve Alanya'nın kültür varlıkları arasındaki yerini yeniden almasını sağlayacağız” dedi.

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