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Oba yeni parkına kavuşuyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Oba Mahallesi’nde yeni bir park daha hayata geçirdi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Oba Mahallesi'nde yeni bir park daha hayata geçirdi.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Oba Mahallesi'nde 2 bin 510 metrekarelik yeşil alanda içerisinde basketbol sahası, dış mekân spor aletleri, macera alanı, masa tenisi, tuvalet, büfe ve farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları bulunan bölgenin sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak Semt Parkını hayata geçirdi.



“Yeni yaşam alanları tasarlıyoruz”


Alanya'nın her mahallesine park ve yeşil alanlar kazandıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak halkımızın, özellikle de çocuklarımızın ihtiyacını karşılayacak yeni nesil oyun gruplarına yer vererek yeni yaşam alanları tasarlıyoruz. Semt Parkı'mız bölge halkımıza ve Alanya'mıza hayırlı olsun” dedi.

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