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Ocak ayında deniz keyfi yaşadılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler, Ocak ayında denizin tadını çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler, Ocak ayında denizin tadını çıkardı.


Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece, nem oranının ise yüzde 53 olarak ölçüldüğü Manavgat'ta güzel havayı fırsat bilen az sayıda yabancı turist, Sorgun Mahallesi Titreyen Göl sahiline gelerek denize girdi. Dalgalardan kaçan turistler, uzun süre sahilde eğlendi. Bazı turistlerse sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Turistler, sahilde bol bol fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede yarın hava parçalı bulutlu ve 20 derece olacak.

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