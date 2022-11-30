Oda başkanları Hotel Tech Antalya için buluştu

Antalya'da 5 oda başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, 7-10 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center'da düzenlenecek ‘Hotel Tech Antalya Fuarı' için ANFAŞ'ta bir araya gelerek, hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı (Hotel Tech Antalya) için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 140 katılımcının yer alacağı fuar organizasyonu öncesinde Antalya'daki oda başkanları, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Antalya Expo Center'da bir araya geldi. Toplantıda konuşan ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, fuara alanında kendisini dünyaya tanıtmış firmaların katılacağını belirterek, Antalya kökenli firmalardan yeterli desteği göremediklerini söyledi. Fuarcılığın dünyada büyük önem kazandığını, ancak Antalya'da henüz bu bilincin oluşmadığına dikkat çeken Ali Bıdı, yine dünyaya örnek olacak bir fuarı Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

ANFAŞ Fuarcılık Danışmanı Hakan Biricik ise oda başkanlarına barkovizyondan fuarla ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 9 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan fuara İstanbul, Ankara, İzmir, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Kapadokya'dan otobüslerle ziyaretçi transferlerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Biricik, “4 gün sürecek fuarda odalarımız dünya gündemini meşgul eden konular hakkında konferanslar düzenleyecek. Bizlere katkı koyan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği (AKTOB), Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği (KEMER KETOP), Fethiye Otelciler Birliği Derneği (FETOB), Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'ne (KAPTİD) teşekkür ediyoruz” dedi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve ANFAŞ Fuarcılık Danışmanı Hakan Biricik'in ev sahipliği yaptığı buluşmaya, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver, İnşaat Mühendisleri Odası Sayman Üye Ali Erman Aydın, Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilcisi Mehmet Sacit Tayfun ve Denizli Kimya Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Celal Güzelyürek, Elektrik Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Durali Çakır, Teknik Müdür Dernekleri adına Engin ve Salih ile Limak Oteller Koordinatörü Bora Küçüktezcan katıldı.