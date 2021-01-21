Oda ve borsalardan Sağlık Müdürlüğü'ne 20 adet solunum cihazı desteği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası öncülüğünde COVID19 tedavisinde kilit rol oynayan 20 adet Yüksek Akış Oksijen Cihazı (HFO) Valilik makamında düzenlenen protokol töreniyle İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Pandemi döneminde Covid19 hastalarında kullanımı gerekli olan ve hastanın tedavi sürecinde iyileşmesine önemli katkı sağlayan HFO cihazları için Ticaret Oda ve Borsaları da katkıda bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 8 adet, Antalya Ticaret Borsası 4 adet, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 4 adet, Kumluca Ticaret Borsası 2 adet, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası 2 adet olmak üzere toplamda 20 adet HFO cihazı Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Cihazların hızlı bir şekilde yoğun bakımlara kurulumu yapılarak hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanacağını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, HFO cihazlarının entübasyonu önlemesi, solunum hızında, nefes darlığında ve hasta konforunda iyileşmeler sağlaması ve hastanın ventilatörden ayrıldıktan sonraki süreçte daha hızlı toparlanmasına yardımcı olması sebebiyle Koronavirüs ile mücadelede çok etkili olduğuna vurgu yaptı.

Desteklerinden ötürü oda başkanlarını ve emeği geçenleri tebrik eden Vali Yazıcı “Pandemi sürecinin sona ermesi kurallara riayet etmekten, birlik ve beraberlikten geçiyor. Küresel salgınla karşı karşıya kaldığımız bu günlerde ve sıkıntılara rağmen kenetlenerek, el birliğiyle yol almamız gerekiyor. Antalya'da vatandaşlarımızın sağlıklı huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başındayız. Bu zorlu süreçte insanımıza nefes olmaya devam ediyoruz. Bu mücadelede yalnız değiliz. Sivil toplumumuz da çok önemli katkılar sunuyor. Bugün aldığımız bu 20 HFO cihazı da yoğun bakım hastalarımızın tedavisinde çok önemli katkılar sunacak. Destek veren herkesi kutluyorum. Pandeminin bir an önce sona ermesini sağlamak adına tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum” dedi.

Pandemi sürecinin sona ermesinin birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ise, “COVID19 pandemisi ile karşı karşıya kaldığımız ilk günden bu yana Antalya'daki Oda ve Borsalar olarak kenetlenerek, el birliğiyle bugünlerin atlatılmasında payımızın olması için tüm gücümüz ve enerjimizle çalışıyoruz” dedi.

Dünya genelindeki vaka sayısının neredeyse 90 milyona ulaştığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi bu virüsten ülkemizde çok fazla etkilendi. 2 milyonu aşkın vatandaşımız bu hastalığa yakalanırken binlerce insanımızın da aramızdan ayrılmasına üzüldük. Virüse yakalanan hastalarımızın tedavisinin yoğun bakım süreçlerinde ise sağlık çalışanlarımızın en önemli yardımcılarından biri de bugün armağan ettiğimiz HFO cihazları. Pandeminin başından bu yana özverili bir şekilde canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarımıza bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve Oda ve Borsalar olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Valilik makamında gerçekleşen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür katıldı.