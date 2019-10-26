Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, artık ilçedeki tüm mükelleflerinin vergi ve diğer ödemelerini Türkiye'nin her yerinden PTT şubeleri aracılığıyla yapabileceğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi ve PTT, ilçedeki mükelleflerin vergi ve diğer ödemelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT şubeleri üzerinden yapılmasını sağlamak üzere iş birliği gerçekleştirdi. Uysal, PTT ile sağlanan iş birliğiyle Muratpaşa'da işyeri bulunan, ev sahibi olan tüm mükelleflerin vergi ve diğer ödemelerini Türkiye'nin her yerinden kolaylıkla yapabileceğini söyledi.

Böylece Muratpaşalı vergi mükelleflerin vezneye gitme zorunluluğunun tamamen ortadan kalktığını belirten Başkan Uysal, “Bu hem kamu kurumlarının temel dayanağı olan vergilerini toplamada hem de vatandaşlarının ödemelerini yapmasında büyük bir kolaylık sağlayacak” dedi.

Uysal, bu kapsamda Ali Çetinkaya Caddesi'nde, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde bulunan semt vezneleri hariç diğer semt veznelerinin kademeli olarak kapatılacağını söyledi.