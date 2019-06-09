ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri çok iddialı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın “Eğitimde boyumuzu ve haddimizi aşan, aşmak da isteyen sorumluluklar üstlendiğimizin en somut göstergesi” sözleriyle anlattığı ODTÜ Gençlik Parkı'nın 35 öğrencisi, Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. Sınava oldukça iddialı hazırlanan gençlerin hedefinde ODTÜ, İTÜ gibi üniversiteler var.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı ve ODTÜ Antalya Mezunları Derneği'yle birlikte hayata geçirdiği ODTÜ Gençlik Parkı, Çağlayan Mahallesi'nde bin 50 metrekarelik bir alana kuruldu. Açılışı 2017 Haziran'ında gerçekleştirilen ODTÜ Gençlik Parkı, hedef olarak gençlerin eğlenerek, öğrenerek ve paylaşarak hayata tutunmalarını sağlamayı belirledi. Gençlerle uzun dönemli bir işbirliği sonucunda onları Türkiye'ye katkı sağlayacak bireyler haline getirmeyi amaçlan Parkta, programı ODTÜ tarafından hazırlanan İngilizce eğitimi başta olmak üzere bilgisayar eğitimi gitar, satranç, tiyatro ve dans eğitimler verildi. Ancak ODTÜ Gençlik Parkı'nın öğrencilerinin bu yıl üniversite sınavına girecek olması dolayısıyla uygulanan eğitim programı daha da geliştirildi.

Bu yıldan başlayarak öğrencilerine YKS'ye yönelik bir eğitim programı da sunan Gençlik Parkı'nın 35 öğrencisi 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınava girecek. ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek, sınava girecek öğrencilerin aynı zamanda ODTÜ Gençlik Parkı'nın ilk öğrencileri olduğunu belirterek, “Onları sınava hazırlıyoruz. Bunun için gerekirse saat 22.00'ye kadar etüt programları uyguluyoruz. Tek amacımız, gerçek bir diploma almalarını sağlamak” dedi.

ODTÜ Gençlik Parkı'nın kuruluşunun üzerinden geçen 2 yılda öğrencilerinin hayatında çok büyük değişiklikler kaydettiğini, bunu velilerin geri dönüşlerinden, öğrencilerini gelecek planlarında yaşanan değişiminden çok net olarak gördüklerini aktaran Şimşek, “'Nasıl başardınız?' diye soruyorlar. Sevgiyle başardık. Bir işe sevgiyle yaklaşınca her şeyin aşılabildiğini burada hepimiz yaşayarak öğrendik. Çok uyumlu bir öğrenci grubumuz var. Başarılılar ve hedeflerine ulaşacaklar. Bu yılki mezunlarımızdan ODTÜ, İTÜ gibi üniversiteleri kazanan çocuklarımız olacak” diye konuştu.

Şimşek, ODTÜ Gençlik Parkı'nın gelecek eğitim yılından itibaren öğrencilerle 8 yıllık bir çalışma takvimini ortaya koyacağını söyledi. ODTÜ Gençlik Parkı'nın henüz kuruluş aşamasındayken öğrencilerle uzun dönemli bir işbirliğini hedeflediğini hatırlatan Şimşek, “Projeyi gelecekten yıldan itibaren 8 yıllık bir süreç olarak genişletip yeniden kurgulayacağız. Bu belki Türkiye'de ilk. Tabi ki eksikliklerimiz var ama bunu başaracağız, başarmak durumundayız” ifadelerinde bulundu.